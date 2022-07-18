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Аналитик Разуваев объяснил, как изменится курс рубля после понижения ключевой ставки 22 июля

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик Разуваев объяснил, как изменится курс рубля после понижения ключевой ставки 22 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На заседании 22 июля Банк России в пятый раз подряд снизит ключевую ставку. На этот раз до 8,5–8,75 процента с нынешних 9,5. Это незначительно ослабит рубль, но благотворно скажется на рынке дивидендных бумаг. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» сделал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Экспертное сообщество сходится во мнении, что 22 июля ЦБ вновь понизит ключевую ставку минимум до 9 процентов, передает РБК. Основные факторы в пользу этого — замедляющаяся инфляция и необходимость восстановления кредитования.

Собеседник «ВМ», полагает, что ЦБ понизит ставку до 8,5–8,75 процента:

— Такое снижение ставки слабо отразится на курсе. Вероятно, доллар укрепится на 1–2 рубля. А главное — на рынке акций это скажется положительно, особенно на компаниях, от которых ожидают дивиденды.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал равновесный курс рубля на ближайшие месяцы. По его мнению, в ближайшие месяцы этот уровень окажется в диапазоне 50–60 рублей за доллар.

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