«Ослабление — явление временное»: аналитик Джиоев назвал равновесный курс рубля на ближайшие месяцы

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Нынешние колебания российской валюты показывают, что она все еще находится в поисках равновесного уровня. В ближайшие месяцы этот уровень окажется в диапазоне 50–60 рублей за доллар. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его словам, при сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление. Основной причиной укрепления рубля по-прежнему остается превышение объема поступаемой в страну валюты над спросом на нее.

Тем не менее за последние недели рубль ослаб. Это, как отмечает эксперт, временное явление:

— Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в конце мая. Тогда рубль также заметно ослаб, однако затем продолжил укрепляться и дальше из-за сохраняющегося на тот момент дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке. Таким образом, все эти колебания курса рубля есть не что иное, как признак поиска равновесного уровня.

Как полагает Джиоев, при текущих параметрах валютного рынка равновесный курс — 50–60 рублей за доллар.

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