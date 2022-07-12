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Впервые с декабря 2002 года. Почему стоимость евро сравнялась с долларом и в какой валюте хранить сбережения

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Почему стоимость евро сравнялась с долларом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Впервые с декабря 2002 года стоимость евро сравнялась с долларом на международном рынке. О том, почему это произошло и какая валюта наиболее привлекательна для сбережений, «Вечерней Москве» рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Курс евро к доллару третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности. На торгах 12 июля в какой-то момент пара «евро — доллар» достигла паритета. Впоследствии европейская валюта немного укрепилась. По состоянию на 17:30 стоимость евро составила 1,0052 доллара.

Почему американская валюта укрепляется, а европейская слабеет? Собеседник «ВМ» полагает, что все дело в денежной политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

— На протяжении года американский доллар укреплялся к евро на фоне перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики в ответ на рекордные уровни инфляции. В свою очередь монетарная политика ЕЦБ отстала от стратегии, реализуемой ФРС. Это поставило евро в слабую позицию, так как разница процентных ставок играет не в пользу европейской валюты, — объясняет Джиоев.

В то же время на ослабление евро повлияли и внутриевропейские события последних месяцев — увеличение стоимости импорта и удорожание энергоносителей. Все это делает европейскую валюту менее привлекательной для инвестирования и сбережений.

— Торговый дефицит еврозоны сейчас рекордный, и если подобная ситуация сохранится на какое-то продолжительное время, то евро продолжит слабеть, — заключил эксперт.

Отреагировал на паритет двух мировых валют и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал ослабление евро «подтверждением крайне непродуманного характера санкций в отношении России».

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