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«Евро слабеет»: Медведев рассказал о неэффективности антироссийских санкций

Араз Салехов
Политика
«Евро слабеет»: Медведев рассказал о неэффективности антироссийских санкций
Фото: er.ru

Антироссийские санкции стали неэффективны, навредив при этом европейским странам в большей степени. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет, — отметил он.

При этом политик добавил, что европейские страны также пострадали от действий властей США. Он считает, что «именно русофобы из ЕС развязали гибридную войну с Россией». Также Медведев в своем Telegram-канале отметил важность развития собственной экономики и перехода на новые способы оплаты в торговле.

В субботу, 9 июля, политик заявил, что Запад стал считаться с Россией «по-настоящему», как с СССР, после операции на Украине. Он напомнил, что Россию при собраниях G8 не звали на совещания G7, где обсуждались экономические и оборонные вопросы стран Запада. По его словам, с Россией теперь стали считаться в чем-то даже больше, чем с СССР.

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