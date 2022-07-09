Медведев: С Россией стали считаться по-настоящему после операции на Украине

Фото: er.ru

Запад стал считаться с Россией «по-настоящему», как с СССР, после операции на Украине. Об этом в субботу, 9 июля, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут, — сказал политик.

Он напомнил, что Россию при собраниях G8 не звали на совещания G7, где обсуждались экономические и оборонные вопросы стран Запада.

Судя по количеству санкций, с Россией теперь стали считаться в чем-то даже больше, чем с СССР, подчеркнул зампред. Именно такой должна быть «Великая Россия», написал Медведев в Telegram-канале.

8 июля канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы о том, насколько ответственным стало введение Евросоюзом санкций против России. В том числе он рассказал о вопросе газоснабжения и отношениях с Россией.

Канада собирается исключить из санкций турбины для «Северного потока». Решение объясняется тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.