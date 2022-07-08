Шольц ответил на призывы «говорить с русскими» и включить «Северный поток — 2»

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Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопросы о том, насколько ответственным стало введение Евросоюзом санкций против России. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля.

В ходе выступления канцлер отвечал на вопросы граждан. Супружеская пара задала Шольцу вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией. Они заявили, что владеют пекарней и что на данный момент имеется риск ее закрытия. Это связано с ростом цен на сырье и энергоресурсы.

Шольц ответил, что санкции принимались по решению стран Европы и мира. По его словам, их задумка была в том, чтобы они причинили меньший урон ЕС, чем другим странам. Канцлер отметил, что к концу года Германия сможет отказаться от импорта энергоносителей из России.

Глава правительства добавил, что с газом обстоит другая ситуация. Сокращение поставок ресурса на данный момент является односторонним решением России, передает РИА Новости.

Накануне Олаф Шольц сообщил, что Германия продолжит поддерживать Киев столько времени, сколько будет необходимо. Он отметил, что действовать можно только при поддержке граждан.