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Германия продолжит поддерживать Киев столько времени, сколько будет необходимо. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это (поддержка Украины — прим. «ВМ») может продолжаться очень долго, — отметил он.

При этом в самой Германии почти 50 процентов граждан выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине. В качестве одного из условий жители германского государства рассматривают территориальные уступки со стороны Киева, сообщает РИА Новости.

Читатели немецкого издания Die Welt в свою очередь призвали канцлера ФРГ уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия. В частности, читатели отметили двуличность Шольца, который после введения ограничений в отношении РФ удивляется ответным мерам.

Накануне германский лидер заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть адаптированы, поскольку они не могут быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО. Гарантии, подчеркнул он, не будут аналогичны тем, которые соответствуют пятой статье договора альянса.