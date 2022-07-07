Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Полный провал правительства»: в ФРГ призвали Шольца уйти в отставку

Георгий Соланович
В мире
«Полный провал правительства»: в ФРГ призвали Шольца уйти в отставку
Фото: flickr/worldeconomicforum

Читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия.

В частности, читатели отметили двуличность Шольца, который после введения ограничений в отношении РФ удивляется ответным мерам.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку»; «Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?»; «Экономические санкции против России сказываются, но на нас, на населении. Это полный провал правительства», — цитирует читателей РИА Новости.

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Он должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

До этого сообщалось, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».

Германия Отставки Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте