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Читатели немецкого издания Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после провала санкционной политики и его слов об использовании Россией газа в качестве оружия.

В частности, читатели отметили двуличность Шольца, который после введения ограничений в отношении РФ удивляется ответным мерам.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку»; «Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?»; «Экономические санкции против России сказываются, но на нас, на населении. Это полный провал правительства», — цитирует читателей РИА Новости.

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Он должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

До этого сообщалось, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».