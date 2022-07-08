«Европейская правда»: Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома»

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Канадские власти собираются исключить в санкциях турбины для «Северного потока». Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники.

— Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора, — говорится в материале.

При этом источники сообщают, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз, сообщает РИА Новости.

Накануне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в четверг, 7 июля, призвал правительство Канады как можно скорее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

По его словам, решить вопрос необходимо до начала российской стороной профилактических работ на газопроводе. Причем доставить турбину надо не в РФ, а в Германию.

В среду, 6 июля, глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил о необходимости срочных переговоров по запуску газопровода «Северный поток — 2». По его словам, лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.