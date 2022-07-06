Депутат бундестага Эрнст призвал запустить «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Германии необходимо срочно начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал в среду, 6 июля, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

— При необходимости ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом, — уточнил он.

Эрнст добавил, что лидерам Евросоюза следует пересмотреть свои энергетические санкции против России. По словам депутата, эти санкции не только не приносят результатов, но даже играют на руку России, так как продажи сокращаются, но выручка только растет.

Он добавил, что немецкое правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, передает РИА Новости.

Аналитик Игорь Юшков рассказал, сможет ли Германия обойтись без российского газа. Он отметил, что в настоящее время ФРГ продолжает получать газ из РФ при помощи «Северного потока — 1», но объемы поставок ощутимо уменьшились.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен отметил, что газовый кризис в одной стране Евросоюза вызовет «эффект домино» и распространится на остальные государства региона. Так, 27 июня в Евросоюзе (ЕС) окончательно приняли закон, согласно которому газовые хранилища в регионе к 1 ноября текущего года должны быть заполнены на 80 процентов, а в последующие годы — на 90 процентов.