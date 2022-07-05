Аналитик Юшков рассказал, сможет ли Германия обойтись без российского газа

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, сможет ли Германия обойтись без поставок газа из России.

Эксперт отметил, что в настоящее время Германия продолжает получать газ из России при помощи «Северного потока — 1», но объемы поставок сильно снизились.

Если газ в Германии закончится до отопительного сезона, то запасов в ФРГ хватит за счет импорта энергоносителей из Норвегии.

— Однако во время отопительного сезона у Германии, конечно, будут большие проблемы. Так, если немецкое правительство прекратит осуществлять перетоки энергоносителей в соседние страны, то в случае прекращения поставок из России, вся Европа останется без газа, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

В свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, Александр Перенджиев добавил, что в Европе уже началась битва за распределение газа и ресурсов. По его словам, осенью ситуация только ухудшится, передает ФАН.

Переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа. В этом случае японцы будут вынуждены покупать его значительно дороже. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.