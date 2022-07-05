Проект «Сахалин-2»: почему японцы рискуют потерять значительную часть газа

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Переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа. В этом случае японцы будут вынуждены покупать его значительно дороже, однако этот сценарий может не состояться, если страны придут к договоренностям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, пока переход проекта к России является лишь формальным действием. В частности, это связано с санкционными ограничениями со стороны Японии.

— Это некоторый ответ на те санкции, которые были приняты и принимаются со стороны Японии. Буквально на днях они расширили санкционные списки и отрасли, к которым применяются ограничения. Логика вполне прозрачная, но говорить, что изымается доля японских компаний, пока преждевременно, — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, указ предполагает процедуры, согласно которым нынешние собственники активов в течение месяца могут подать заявку на участие в доле в новом юридическом лице, зарегистрированном в России и владеющем имуществом проекта. Если японцы этого не сделают или заявки будут признаны неудовлетворительными, они могут потерять свою долю. В этом случае придется договариваться о компенсации со стороны России, уточнил Гривач.

Если договориться об участии Японии на новых условиях не удастся, страна потеряет значительную часть газа, отметил эксперт.

— Надо разделять контракты на поставки газа и собственничество. Они как собственники, конечно, имеют определенные преференции. Совсем без газа японцы не останутся, но контракты, заключенные в середине двухтысячных годов, позволяли покрывать около 10 процентов потребностей Японии в СПГ (сжиженный природный газ — прим. «ВМ») на довольно комфортных по нынешним временам условиях. Когда цена на споте зашкаливает, цены по этим контрактам более чем комфортные. Если контракты не будут исполняться, Японии придется замещать эти объемы со свободного рынка по другим ценам, которые гораздо выше. Они всеми руками и ногами цепляются за этот проект, — подчеркнул Гривач.

Он обратил внимание, что Япония хотела бы сохранить и актив, и возможность получать газ. Однако в условиях масштабной торговой войны итоги переговоров предсказать невозможно. Сложно говорить и о том, скажутся ли их результаты на России, заключил специалист.

Указ президента

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

— Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью (ООО), которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд». ООО создается в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества, — говорится в тексте указа.

Позднее Япония запросила у России пояснения по поводу этого указа. Как отметил руководитель японского МИД Есимаса Хаяси, указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены.