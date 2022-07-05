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Япония запросила пояснения по указу президента России относительно «Сахалина-2»

Егор Провоторов
В мире
Япония запросила пояснения по указу президента России относительно «Сахалина-2»
Фото: Pixabay

Правительство Японии запросило у российской стороны по дипломатическим каналам пояснения об указе президента РФ Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил в ходе брифинга во вторник, 5 июля, для журналистов руководитель японского МИД Есимаса Хаяси.

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что этот проект является важным для обеспечения стабильных энергетических поставок для Токио. Указ Путина не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены, заметил Хаяси.

— Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию, — сказал глава МИД Японии.

В связи с этим, по словам руководителя японской дипломатии, Токио просит Москву дать пояснения по срокам и иным деталям. Сбор информации в настоящее время продолжается, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу, 2 июля, агентство Bloomberg написало, что решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» способно развернуть борьбу между странами Запада и Японией за энергоресурсы.

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