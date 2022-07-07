Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду доставить турбину для «Северного потока» в Германию

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в четверг, 7 июля, призвал правительство Канады как можно скорее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

По его словам, решить вопрос необходимо до начала российской стороной профилактических работ на газопроводе. Причем доставить турбину надо не в РФ, а в Германию.

— Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину — прим. «ВМ») в Россию, доставьте ее в Германию, — цитирует Хабека ТАСС.

До этого эксперт рассказал «Вечерней Москве» о том, что Европу ждет сильнейший экономический кризис, если ремонт турбин для «Северного потока» не будет выполнен в ближайшее время.

При этом министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен отметил, что газовый кризис в одной стране Евросоюза вызовет «эффект домино» и распространится на остальные государства региона.