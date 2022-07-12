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Курсы евро и доллара сравнялись на международном рынке впервые за 20 лет

Александр Афонин
Экономика
Курсы евро и доллара сравнялись на международном рынке впервые за 20 лет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость евро сравнялась с долларом на международном рынке впервые с декабря 2002 года. Об этом во вторник, 12 июля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:50 по московскому времени, стоимость евро после снижения составила 1,0006 доллара. За несколько минут до этого курс евро был равен доллару, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что курс евро и доллара сравнялся на Московской бирже. При этом стоимости валют третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как и на сколько ослабнет рубль до конца года. По его словам, до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться.

Экономист Александр Разуваев заявил «Вечерней Москвой», что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой. По его словам, стоимость обеих валют может составить примерно 50 рублей. Однако для бюджета наиболее комфортной стала бы цифра 75 рублей.

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