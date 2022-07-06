Низшая точка падения: как и на сколько ослабнет рубль до конца года

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Тенденция к ослаблению курса рубля сохранится до конца 2022 года. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться. Низшая точка падения российской валюты в июле — 70 рублей за доллар. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» сделал ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков.

По его словам, в настоящее время имеются как внешние, так и внутренние причины падения курса рубля. Ближайшая цель на ослабление российской валюты — 70 рублей за доллар. Этот же уровень является наиболее приемлемым для экономики страны в нынешних условиях.

— Полагаю, что тенденция к ослаблению валюты сохранится до конца 2022 года, — говорит Першиков. — В перспективе курс выше 80 рублей за доллар не удивит. Но в конце июля — начале августа уровень в 70 рублей за доллар будет в определенном смысле потолком. В ближайшую пару-тройку месяцев, вероятно, проведем в диапазоне 60–70 рублей за доллар.

Между тем евро будет укрепляться к рублю медленнее. Прогнозируемый курс на июль — 72–74 рубля за евро, отмечает эксперт.

Что касается курса в обменниках, он по-прежнему будет отличаться на 10–15 процентов в большую сторону в сравнении с биржевыми котировками. Но эта разница постепенно будет сокращаться.

— На фоне ослабления рубля и снятия ограничений на валютные операции разница между курсом в обменниках и на бирже будет сокращаться. Осенью она может стать уже минимальной, — заключил Першиков.

В среду, 6 июля, рубль на открытии торгов на Мосбирже слабеет по отношению к доллару и евро более чем на четыре процента по сравнению с показателями предыдущей сессии. По состоянию на 10:20 американская валюта растет до 64,2 рубля, а европейская — до 66,01 рубля.