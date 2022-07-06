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Курс евро на Мосбирже достиг 66 рублей впервые с 3 июня

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
Курс евро на Мосбирже достиг 66 рублей впервые с 3 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рубль на открытии торгов на Мосбирже слабеет по отношению к доллару и евро более чем на четыре процента по сравнению с показателями предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 6 июля.

По состоянию на 10:20 американская валюта растет до 64,2 рубля, а европейская — до 66,01 рубля.

Рынок акций в начале основной сессии на бирже показывает разнонаправленную динамику индексов.

В июле курс рубля продолжит укрепляться под воздействием ряда факторов, среди которых отсутствие бюджетного правила и низкий спрос на валюту внутри страны. Рубль может опуститься до 45 за доллар и 48 — за евро. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» сделал финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.

По его словам, на усиление рубля влияют четыре ключевых фактора. Основной из них — политический: в рамках ответа на санкции Россия вынуждает своих западных «партнеров» покупать энергоносители по более высоким ценам.

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