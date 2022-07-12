Курс евро и доллара сравнялся на Московской бирже

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс доллара к рублю превысил курс евро. При этом курс евро к доллару третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник, 12 июля.

По данным на 10:27, курс доллара прибавил 0,15 процента и составил 58 рублей 98,75 копейки. В это же время евро показал спад на 0,57 процента и опустила до 58 рублей 88,75 копейки. Таким образом, доллар стоит на 10 копеек дороже евро.

Однако позже, к 10:35, курс доллара поднялся до уровня 59 рублей. Евро также прибавил и курс составил 59 рублей 5 копеек. Пара «евро — доллар» находится на уровне 1,0009.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться. Низшая точка падения российской валюты в июле — 70 рублей за доллар.

7 июля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что с начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20 процентов, что возможно только при участии государства.