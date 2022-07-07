Аналитик Тузов: Ослабление рубля могло произойти из-за участия государства

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С начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20 процентов, что возможно только при участии государства. Об этом сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю, — объяснил Тузов.

Он подчеркнул, что иностранные валюты, скорее всего, продолжат укрепляться по отношению к рублю до конца года, так как цель правительства — вернуть курс к отметке 70–80 рублей. Помешать этому может только новый пакет санкций, расширяющий список банков РФ, которым закроют корсчета в долларах и евро.

Крепкий курс отечественной валюты, который наблюдался еще на прошлой неделе, отрицательно влиял как на темпы восстановления экономики РФ, так и на устойчивость экспортеров, считает Тузов. При этом курс 70–80 рублей за доллар можно назвать оптимальным и комфортным, передает агентство «Прайм».

Рубль по отношению к международным валютам будет ослабевать в течение всего 2022 года. При этом разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков.