Першиков: Тенденция к ослаблению курса рубля сохранится до конца 2022 года

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Рубль по отношению к международным валютам будет ослабевать в течение всего 2022 года. При этом разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков.

— Полагаю, что тенденция к ослаблению валюты сохранится до конца 2022 года. В перспективе курс выше 80 рублей за доллар не удивит. Но в конце июля — начале августа уровень в 70 рублей за доллар будет в определенном смысле потолком, — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что в ближайшие месяцы курс национальной валюты будет держаться в диапазоне 60–70 рублей за доллар. Он считает, что курс в 70 рублей является наиболее выгодным для страны в этот период. Объясняя ситуацию с рублем, Першиков заявил, что в настоящее время имеются как внешние, так и внутренние причины падения курса нацвалюты.

Тем не менее евро по отношению к рублю будет долго укрепляться. По мнению аналитика, в июле 2022 года евро сохранится на отметке 72–74 рубля. При этом курс в обменниках будет отличаться на 10–15 процентов в большую сторону в сравнении с биржевыми котировками. Однако в дальнейшем стоит ожидать сокращения подобных показателей. По его словам, уже осенью она может стать уже минимальной.

Также финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский в материале «Вечерней Москвы» дал прогноз по курсу рубля в июле.