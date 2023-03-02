В Харьковской области обвинили Украину в насильной эвакуации жителей Купянска

Фото: Минобороны РФ

Украинские власти насильно вывозят мирных жителей из Купянска в Харьковской области под видом спасательной операции, чтобы в дальнейшем передать освободившееся жилье в пользование бойцов ВСУ. Об этом в четверг, 2 марта, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан, — сказал чиновник.

Помимо этого, он рассказал, что ситуация в районе указанного города накалена. На данном участке продолжаются тяжелые бои, однако российской армии удается оттеснять противника.

По этой причине украинские бойцы занимаются оборудованием огневых позиций «везде, где придется», цитирует Ганчева ТАСС.

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины делают из города Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками и нарушают международное гуманитарное право, маскируясь под мирных жителей и размещая свои подразделения в жилых домах.