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Украинские военнослужащие делают из города Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных жителей и размещая свои подразделения в жилых домах. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

— Несмотря на то что Снигиревка находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, город все еще представляет из себя военную базу. Там размещаются украинские солдаты и военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов, — рассказал он.

Мэр отметил, что знает конкретные адреса, где находятся склады боеприпасов, при этом подходы к таким объектам минируют. Также, по его данным, в Снигиревке расположены почти 20 танков.

— Точно так же — в Павловке, Васильевке размещаются украинские военные. В Васильевке они ходят в гражданской одежде, размещаются в частных домах. Также в частных домах размещаются склады с вооружением, — сообщил Барбашов.

Он отметил, что ВСУ при отступлении планируют использовать местное население в качестве живого щита, передает РИА Новости.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал беседу командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова со взятым в плен солдатом ВСУ Владимиром Гаращенко. Он сообщил об отсутствии подготовки военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий.