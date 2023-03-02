Пять объектов здравоохранения поставили на кадастровый учет в Москве с начала года

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Столичный Росреестр с начала текущего года поставил на кадастровый учет пять объектов здравоохранения. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь объектов составляет около 70,8 тысячи квадратных метров. В феврале были внесены сведения о последнем введенном в эксплуатацию корпусе Центрального клинического госпиталя ФТС России, расположенном на Открытом шоссе.

Также были зарегистрированы две детско-взрослые поликлиники на Дмитровском шоссе и на улице Юлиана Семенова. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, столичные власти уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения, возведению новых и реконструкции уже имеющихся медучреждений.

Он также добавил, что каждая из новых поликлиник рассчитана на 750 посещений в смену, передает официальный сайт Росреестра.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в этом году в Москве начнется строительство четырех учреждений здравоохранения.