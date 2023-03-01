Рафик Загрутдинов: К строительству четырех медицинских объектов приступят в этом году

Фото: Департамент строительства города Москвы

В этом году в Москве начнется строительство четырех учреждений здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в районе Некрасовка. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована. Еще три медицинских объекта возведут в рамках программы реновации жилищного фонда. Это детская поликлиника на 320 посещений в смену в Зеленограде, в районе Крюково, стоматологическая поликлиника в районе Перово и подстанция скорой медицинской помощи на 6 машино-мест в Царицыне, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что в этом году предусмотрены к вводу в эксплуатацию: три флагманских центра на территории больниц имени Буянова, Боткина и Филатова, 12 поликлиник по новому московскому стандарту в различных округах столицы, подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1, а также детский корпус и лучевой корпус на территории многопрофильного клинического центра в Коммунарке.

С 2011 года в Москве построено 131 здание городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Важнейшей программой ближайших лет является строительство 32 поликлиник. Их возводят в новых кварталах и в сложившихся городских районах, где необходимо повысить комфорт получения медицинской помощи.

В настоящее время завершено строительство девяти поликлиник, вошедших в программу. Еще 23 здания планируют построить до 2025 года.