Путин внес в Госдуму протокол об изменении устава ОДКБ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий документ был опубликован в базе нижней палаты парламента в четверг, 2 марта.

— Четвертым протоколом предусматривается, что государства — члены ОДКБ взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, — говорится в документе.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ОДКБ разъяснит детали позиции Армении, заявившей о нецелесообразности проводить в стране учения организации в 2023 году. Он также отметил, что Москва продолжит вести диалог с Ереваном, так как считает государство ценным союзником.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января заявил, что Минобороны страны считает нецелесообразным проведение учений ОКДБ и уже письменно проинформировало об этом Объединенный штаб организации.