Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны Армении назвало нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ

Александр Афонин
В мире
Минобороны Армении назвало нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ
Фото: Unsplash

Министерство обороны Армении считает нецелесообразным проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во вторник, 10 января.

— Я думаю, что здесь есть непонимание, так как Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

1 января сообщалось, что в наступившем 2023 году Россия проведет серию международных военных учений. В рамках подготовительных военных мероприятий на российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия — 2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, а также «Дружба-2023» с Пакистаном.

27 декабря Никол Пашинян заявил, что обстановка в Лачинском коридоре и кризис, разрастающийся на данном участке, на текущий момент являются главными темами вокруг Нагорного Карабаха. Он указал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что он хотел бы обсудить с ним первостепенно именно это.

Учения Армения Никол Пашинян
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте