Минобороны Армении назвало нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ

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Министерство обороны Армении считает нецелесообразным проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во вторник, 10 января.

— Я думаю, что здесь есть непонимание, так как Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

1 января сообщалось, что в наступившем 2023 году Россия проведет серию международных военных учений. В рамках подготовительных военных мероприятий на российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия — 2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, а также «Дружба-2023» с Пакистаном.

27 декабря Никол Пашинян заявил, что обстановка в Лачинском коридоре и кризис, разрастающийся на данном участке, на текущий момент являются главными темами вокруг Нагорного Карабаха. Он указал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что он хотел бы обсудить с ним первостепенно именно это.