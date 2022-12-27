Пашинян назвал главную тему переговоров с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Обстановка в Лачинском коридоре и кризис, разрастающийся на данном участке, на текущий момент является главной темой вокруг Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, указав президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что он хотел бы именно ее обсудить с ним первостепенно.

— Конечно, вы правы: на данный момент главный, самый оперативный вопрос — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре, — заявил армянский премьер.

Он также добавил, что данная территория на протяжении 20 дней перекрыта. Кроме того, Пашинян напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передает официальный сайт Кремля.

24 декабря стало известно, что Путин в ходе телефонной беседы обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией.

До этого Никол Пашинян подверг критике российских миротворцев в Нагорном Карабахе за то, что они, по его словам, не выполняют свои функции.