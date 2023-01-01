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Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Евгений Жуков
Общество
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Российская Федерация в наступившем 2023 году проведет серию международных военных учений. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В рамках подготовительных военных мероприятий на российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия — 2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, а также «Дружба-2023» с Пакистаном.

Помимо этого, были анонсированы учения «Селенга-2023» с Монголией, «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, а также с Алжиром, Лаосом и Вьетнамом. Российские военнослужащие также примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

На полях международных военных учений будут отработаны «вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны России.

28 декабря стало известно, что военно-морские учения РФ и Китая «Морское взаимодействие — 2022» подошли к концу в Восточно-Китайском море.

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