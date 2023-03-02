Выставка-презентация об экологическом центре «Яуза» откроется 3 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Заповедная улица, 20 Карта всех событий

Выставка-презентация об экологическом центре «Яуза» откроется в «Парке Яуза». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Вы перенесетесь в павильон «Природа». В нем рассказывают о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер, агроэколог, ветеринар-реабилитолог. В зоне «Человек» можно узнать об экодиетологе, эковолонтере, менеджере по туризму и экоблогере, — говорится в сообщении.

Экспозиция начнет работу в пятницу, 3 марта, в парке «Певческое поле». В свою очередь павильон «Город» посвящен профессиям экопроектировщика, а также эколога-логиста и специалиста по экологической переработке.

В зоне «Экотехнологии» у гостей мероприятия появится возможность познакомиться с работой инженера по созданию экоматериалов и консультанта по энергопотреблению.

На специальном макете «Парка Яуза» посетители подробно рассмотрят все достопримечательности территории, а именно Храм Воздуха, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, арт-объекты Николая Полисского и многие другие объекты, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года. В общей сложности на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей.