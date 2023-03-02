Подозреваемого в незаконной охоте на краснокнижных оленей задержали на Сахалине

Фото: СК РФ

На Сахалине задержали подозреваемого в незаконной охоте на краснокнижных оленей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сотрудники ведомства провели обыски в городах Оха и Углегорск, где были обнаружены и изъяты десять снегоходов, оружие с патронами и холодильники с разделанными тушами животных.

В ходе совместной работы с МВД и ФСБ был задержан 42-летний житель Охи. В настоящее время профильными специалистами решается вопрос о его аресте.

Поиск сообщников браконьера на данный момент продолжается, передает официальный сайт СК.

25 февраля были обнаружены останки 26 особей краснокнижного дикого северного оленя на севере Сахалина. Убившим животных браконьерам теперь грозит уголовная ответственность, так как дикий северный олень занесен в Красную книгу региона.

В подмосковном городском округе Клин злоумышленник 14 февраля незаконно застрелил лося. Животное скончалось от полученных травм.