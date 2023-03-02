СМИ: Между Зеленским и экс-командующим операцией в Донбассе возник конфликт

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У президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия с генералом Эдуардом Москалевым, что послужило причиной снятия военного с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС). Об этом в четверг, 2 марта, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для портала 19Fortyfive.

— Нельзя исключать вероятность серьезных разногласий между президентом и Москалевым, — сказал специалист.

Автор материала допустил, что кадровые изменения могут быть связаны и с грядущим наступлением ВСУ. Однако наличие того факта, что украинское военно-политическое руководство никак не прокомментировало свое решение, кажется странным, добавил Бакби.

Колумнист отдельно подчеркнул эту несостыковку, отметив, что украинские официальные каналы проигнорировали подобное решение властей. Обычно они в обязательном порядке информируют общественность обо всех кадровых изменениях, цитирует Бакби 19Fortyfive.

Зеленский 26 февраля освободил Москалева от должности командующего так называемой ООС. Известно, что тот был назначен командующим 15 марта 2022 года, на этом посту он сменил Александра Павлюка.