Зеленский снял Москалева с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности командующего так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция украинских властей в Донбассе) Эдуарда Москалева.

Соответствующий указ украинского лидера был опубликован в воскресенье, 26 февраля, на сайте офиса главы государства.

Известно, что Москалев был назначен командующим ООС 15 марта прошлого года, на этом посту он сменил Александра Павлюка.

В начале февраля Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). На данный момент Малюк исполняет обязанности главы СБУ, должность он занимает с июля 2022 года.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.