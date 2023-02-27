Зеленский снял Москалева с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности командующего так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция украинских властей в Донбассе) Эдуарда Москалева.
Соответствующий указ украинского лидера был опубликован в воскресенье, 26 февраля, на сайте офиса главы государства.
Известно, что Москалев был назначен командующим ООС 15 марта прошлого года, на этом посту он сменил Александра Павлюка.
В начале февраля Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). На данный момент Малюк исполняет обязанности главы СБУ, должность он занимает с июля 2022 года.
1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.