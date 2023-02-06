Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении нового главы СБУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.
Документ с подписью украинского лидера направлен на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На данный момент Малюк исполняет обязанности главы СБУ, должность он занимает с июля 2022 года, передает РИА Новости.
1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.
В материале говорится, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников на данный момент не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.
До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.