Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении нового главы СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

Документ с подписью украинского лидера направлен на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На данный момент Малюк исполняет обязанности главы СБУ, должность он занимает с июля 2022 года, передает РИА Новости.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.

В материале говорится, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников на данный момент не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.

До этого представитель кабинета министров в парламенте Украины Тарас Мельничук рассказал, что Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации.