Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию освобождения Ржева. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Уже 3 марта зрителям представят новую экспозицию «Багровый рубеж», посвященную Ржевской битве. Выставка подготовлена при участии Тверского государственного объединенного музея и Вяземского историко-краеведческого музея.

В электронную экспозицию вошли около 130 оцифрованных материалов. Это фотографии с мест боев, портреты героев, плакаты, карты, газеты времен войны, а также рисунки фронтового художника Ивана Царевича из серии «Ефремовская эпопея».

Выставка состоит из четырех разделов. О грандиозной битве пользователям также расскажет документальный фильм Артема Драбкина «Ржев 1942. Первый летний успех».

В выпуске программы «День в истории» вместе с экскурсоводом Музея Победы зрители побывают во Ржеве и посетят Ржевский мемориал Советскому солдату. В цикле «История в деталях» музей подготовил две лекции.

О потерях и последствиях многочисленных вражеских атак, а также о том, какие застройки остались в разрушенном городе после войны, зрители узнают в программе «История города Ржева в период оккупации».

Лекция «Ржевская битва в поэтических произведениях» познакомит с художественным восприятием сражения в творчестве поэтов.

В период с 28 февраля по 3 марта в Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.