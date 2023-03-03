Автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся на Варшавском шоссе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

Автомобиль врезался в столб и перевернулся на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе станции метро «Нагатинская». В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

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— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из пяти, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в этот же день на внешней стороне 52-го километра МКАД, где столкнулись сразу несколько автомобилей.