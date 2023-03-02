Крупное ДТП произошло на 52-м километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 52-го километра МКАД. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

На данный момент движение в районе происшествия затруднено: заняты четыре полосы из семи, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Недавно на Волгоградском проспекте в районе дома № 41 произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате было временно затруднено движение в обоих направлениях.

Еще одна авария произошла 28 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Движение на месте инцидента было временно затруднено.