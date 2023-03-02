Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупное ДТП произошло на 52-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на 52-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 52-го километра МКАД. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

На данный момент движение в районе происшествия затруднено: заняты четыре полосы из семи, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Недавно на Волгоградском проспекте в районе дома № 41 произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате было временно затруднено движение в обоих направлениях.

Еще одна авария произошла 28 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Движение на месте инцидента было временно затруднено.

МКАД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте