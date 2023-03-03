Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе

Лейла Алиева
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В результате ДТП на Варшавском шоссе в столице погибли три человека. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал, — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент, о котором идем речь, произошел в районе станции метро «Нагатинская», где автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с ДТП движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из пяти.

Москва Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте