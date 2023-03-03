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Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе
В результате ДТП на Варшавском шоссе в столице погибли три человека. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал, — цитирует сообщение ТАСС.
Инцидент, о котором идем речь, произошел в районе станции метро «Нагатинская», где автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.
В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с ДТП движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из пяти.
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