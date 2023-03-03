Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В результате ДТП на Варшавском шоссе в столице погибли три человека. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал, — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент, о котором идем речь, произошел в районе станции метро «Нагатинская», где автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с ДТП движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из пяти.