Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух американских детей от наркотиков

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Президент США Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от наркотика фентанила. Выступление проходило в четверг, 3 марта, в рамках партийного собрания демократов в Балтиморе.

Член партии представителей Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что американский лидер виноват в смерти этих детей, так как ситуация с наркотиками в стране остается нестабильной.

— Она (Марджори Тейлор Грин — прим. «ВМ») очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я, — отметил Байден.

Глава государства с усмешкой добавил, что фентанил появился как раз при предыдущей администрации президента. После этого Байден отказался дальше развивать эту тему, передает РИА Новости.

Недавно бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.