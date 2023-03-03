Магическое число: что принесет с собой зеркальная дата 03.03.2023

Фото: shutterstock

В эту пятницу, 3 марта человечество ждет одна из первых красивых и примечательных с точки зрения нумерологии дат в этом году. Обилие троек в этой дате не может пройти бесследно, и этот день для нас пройдет под энергией цифры 3. Таролог Саона в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что принесет дата и как извлечь из этого дня максимум пользы.

Какое значение имеет

В целом тройка в нумерологии — символ счастья и удачи, которые достигаются благодаря гармонии, творческому подходу и социальной активности. Это число сильно связано с творческой энергией, коммуникабельностью и оптимизмом. Символизирует гармонию и баланс, так как она является результатом объединения двух противоположностей.

Кроме того, по мнению нумерологов, тройка является магическим числом. Оно обычно ассоциируется с тремя аспектами реальности, например, прошлое — настоящее — будущее, тело — душа — дух и т. д.

Тройка также может быть связана с понятиями роста и развития, так как она идет после двойки, которая, в свою очередь, означает баланс и гармонию.

Как притянуть удачу в этот день

Чтобы добиться максимального успеха в этот день, нужно провести его максимально активно. Не стесняться озвучивать свои идеи и не бояться совершить ошибку — главные условия. Общение и командная работа будут приносить лучшие результаты, чем одиночный труд, поэтому по максимуму привлекайте коллег, друзей и единомышленников к реализации своих идей. Не отбрасывайте смелые творческие идеи, даже если они кажутся безумными: нестандартные шаги быстрее приведут к успеху.

По максимуму внедряйте цифру 3 в ваш повседневный распорядок. Например, назначайте встречи на три часа, работайте и общайтесь в группах по три человека, в переговорах предлагайте три варианта развития проекта.

Кроме того, в этот день поспособствуют удаче несколько определенных цветов в одежде. В нумерологии каждая цифра связана с определенными цветами, и цифра 3 связана с желтым, золотистым и оранжевым.

Желтый цвет ассоциируется с радостью, оптимизмом, творческой энергией и коммуникабельностью. Золотистый цвет связан с процветанием, благополучием и высокими идеалами. Оранжевый цвет — с творчеством, энергией, вдохновением и страстью. Подберите что-то из этих цветов для своего наряда или яркого акцента с учетом вашей цели на этот день.