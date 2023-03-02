Лови момент, встречай удачу: что ждет знаки зодиака в марте 2023 года

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Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известными астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.

7 марта Сатурн войдет в знак Рыб (до 14 февраля 2026 года). Сатурн показывает, какие уроки мы должны пройти, где стать сильнее. Как Сатурн поведет себя в энергиях Рыб? Ограничения коснутся: психоэмоционального состояния человека (может нахлынуть нервозность, неуверенность в своих силах), искусства, шоу-бизнеса, культуры (ждем ярких скандалов со звездами). Также ограничения могут коснуться перемещений людей за границу. Но это еще не все!

Трансформацию продолжит Плутон (планета судьбы и поколений), который 23 марта 2023 года перейдет в знак Водолея. И «помогать» он нам будет до 2044 года. Изменения коснутся почти всех сфер жизни, начиная с уже привычных форм связи до полной трансформации социально-политического уклада жизни в мире. Начнет меняться территориальная целостность государств — процесс уже начался. Помните: задача Плутона — забрать у нас все, что изжило и мешает построить нам новую жизнь. Это могут быть резкие потери работы, места жительства, проблемы со здоровьем, расставания с близкими. Не бойтесь: просто будьте готовы к личной трансформации.

С 19 марта по 3 апреля Меркурий в Овне — наступает период, когда мы ярче будем высказывать свои идеи и нам сложнее будет следить за словами! Тенденция — сначала говорим, а потом думаем. Прислушайтесь к советам, критике — здесь может быть заложена ценная информация.

Про любовь. С 1 по 17 марта Венера пробудет в знаке пламенного Овна. Отношения заискрят. Готовимся к пылким признаниям, ярким отношениям. Правда, новые романы вряд ли доведут до загса. С 17 марта по 11 апреля за отношения будет отвечать стабильная и женственная Венера в Тельце. Мы будем нуждаться в чувственных отношениях. Мужчины в этот период будут неосознанно влюбляться в натуральную красоту. В это время смело можно идти за преображением.

С 25 до 30 марта на небе будет работать аспект Меркурия с Юпитером. Это очень продуктивный период, который даст нам возможности для реализации и старта новых проектов. Возможны неожиданная удача и успех в делах, связанных с путешествиями, образованием, обращения за поддержкой к руководству. В самом конце месяца, с 28 по 31 марта, удивлять нас будет Венера, которая будет идти в руки к свободолюбивому Урану. Это будет то прекрасное время, когда влюбленность настигает быстрее обычного. Многие будут быстрее вступать в отношения и отдаваться на волю судьбы. Но не стоит бросаться в омут с головой — отношения быстро «завянут».

Подытожим: в марте полагайтесь на свою интуицию, рулите своей жизнью. Переход Плутона в знак Водолея показывает, что наш мир стремительно меняется, и дает возможность перейти нам тоже на новый уровень. Не проспите новые возможности!

Овен

В период с 1 по 21 марта вам стоит больше времени уделить себе и отдыху. В первой половине месяца могут напомнить о себе старые травмы, хронические болезни. Велика вероятность подхватить простуду. Не игнорируйте усталость, апатию, перепады настроения. Это может вас надолго выбить из колеи. Чтобы вернуться к равновесию, займитесь творчеством, медитацией, посетите психолога. После 21 марта и до конца месяца — прекрасное время для демонстрации ваших талантов. Если давно хотели презентовать свой проект, то сейчас у вас есть все шансы быть замеченным и мощно выстрелить.

Телец

В марте вам предстоит много общаться, налаживать связи и укреплять отношения с коллегами. Обратите внимание на людей, которые вас окружают. С 1-го по 21-е число — благоприятный период для постановки и реализации важного для вас проекта. Встанет вопрос масштабирования или поиска новых единомышленников, вступления в клуб по интересам или в какое-то сообщество. В третьей декаде марта вы можете заметно снизить активность и побыть с собой наедине, заняться укреплением здоровья и восполнением энергии.

Близнецы

Март для вас обещает быть динамичным. Может придать уверенности в собственных силах или открыть возможности для самореализации. А возможно, возникнут недопонимания и трения с руководством. Будьте готовы к критике, на которую придется реагировать. Вам предстоит отстаивать свое мнение или исправлять ошибки. Если вы давно хотели открыть свое дело или попробовать себя в новой профессии, то период с 1 по 21 марта отлично подходит для этого. После 21-го числа встречи с друзьями и откровенные разговоры с близкими вам по духу людьми могут поднять вам настроение и вдохновить на творческие проекты.

Рак

Март станет для вас месяцем открытий. Период с 1-го по 21-е — благоприятное время для обучения, путешествий. Если захотите духовных исканий, то отнеситесь к выбору учителя внимательно. От этого зависит, чему именно вы научитесь и будут ли новые знания полезны. Середина марта подходит для планирования и решения юридических вопросов. На работе потребуется показать экспертность, чтобы повысить авторитет и укрепить высокие позиции. С 21 до 31 марта будьте внимательны и не торопитесь. Велика вероятность упустить какую-то мелочь или сделать серьезную ошибку и тем самым вызвать недовольство руководства.

Лев

В марте вы будете заняты решением финансовых вопросов. Придется кому-то помочь материально, совершить незапланированные крупные покупки. Внимательно отнеситесь к распределению своих расходов, не транжирьте, даже если доход будет выше, чем вы ожидали. Умеренность позволит скопить хорошую сумму и вложить во что-то по-настоящему важное. В конце месяца посвятите время своему здоровью, больше гуляйте, отправьтесь в незапланированное путешествие — это вас взбодрит и наполнит энергией. И уделите внимание близким, которые могут решить, что вы о них совсем позабыли.

Дева

В марте вы будете много общаться с партнерами по работе, бизнесу и со своей второй половиной. Могут возникнуть недопонимания и конфликты. Постарайтесь не просто слушать партнера, но и искать компромисс. Если вы сможете избежать ссор и обид, то укрепите партнерские отношения и останетесь довольны результатами совместной деятельности. Проводите больше времени с любимым человеком, покажите, что он вам важен и дорог. После 21 марта не делайте импульсивных трат, задумайтесь о создании подушки безопасности. Спонтанные затраты не принесут вам удовольствия, а, возможно, наоборот, станут причиной расстройства и сожалений.

Весы

В марте вы посвятите большую часть своего времени решению повседневных и текущих вопросов. Как только вы разберетесь с одним делом, сразу же найдется новая задача, которую нельзя отложить. Вам придется действовать последовательно и спокойно, хотя напряжение будет расти. Постоянные хлопоты и заботы могут отрицательно повлиять на ваше самочувствие. Поэтому следите за здоровьем. Обратите внимание на нужды ваших питомцев. Возможно, и им требуется внимание или помощь ветеринара. После 21 марта и до конца месяца — благоприятный период для работы над своим образом, для шопинга, свиданий и деловых переговоров.

Скорпион

С 1 по 21 марта не сдерживайте свои творческие порывы, дайте себе свободу, покажите свои таланты. Ваши идеи будут встречены с энтузиазмом. Воздержитесь от критики и постарайтесь повысить свою самооценку. Перфекционизм может навредить вашей индивидуальности. Походы в театр, кино, музей и на выставки принесут вам вдохновение и могут заметно повысить настрой. В третьей декаде месяца, с 21 по 31 марта, вам придется отвлечься от творческих проектов и заняться домашними делами, вашим здоровьем и помощью близким.

Стрелец

В марте вы будете проводить много времени в кругу семьи. Период с 1-го по 21-е прекрасно подходит для общения с близкими, для благоустройства и ремонта дома. В начале месяца позвоните родителям и другим старшим родственникам. Возможно, им нужна помощь или поддержка. Ваши дети и вторая половина наверняка также потребуют к себе внимания. Откровенный разговор и искренний интерес сблизят вас. В середине месяца вам предстоит разобраться с коммунальными платежами, сделками с недвижимостью и решением других бытовых вопросов. После 21-го числа займитесь творчеством, больше времени уделите детям или отправьтесь в отпуск всей семьей.

Козерог

Первый весенний месяц вы проведете активно и разнообразно. В период с 1 по 21 марта у вас появится возможность пройти обучение, отправиться в короткое путешествие или расширить круг своих знакомых. Если вы давно хотели разобраться с оформлением каких-то документов или получением официальных бумаг, то середина месяца для этого прекрасное время. В период с 21 до 31 марта вы посвятите большую часть своего времени семье. Постарайтесь избегать конфликтов, пообщайтесь с родителями. Личная встреча сблизит вас и сделает ваши отношения крепче.

Водолей

В марте в центре вашего внимания будет темы увеличения доходов и состояние всего здоровья. Нестабильная ситуация с деньгами или сложности на работе могут привести вас к мысли, что стоит следить за своим материальным положением. Возможно, вам придется искать дополнительный источник дохода, вторую работу. Но не перегружайте себя. Оставьте время на отдых. Следите за здоровьем, иначе оно подведет вас в самый неподходящий момент. Увы, но тема выгорания неизбежна. Ищите баланс. В третьей декаде марта у вас появится шанс отправиться в путешествие и пройти обучение, которое поможет вам существенно продвинуться на работе.

Рыбы

Март для вас — месяц возможностей и личностного роста. Не упустите шанс показать себя и привлечь внимание нужных вам людей. Посетите салон красоты, сходите на шопинг. Постарайтесь уделить себе как можно больше времени и займитесь тем, что приносит вам удовольствие. В этом периоде вам нужно действовать исключительно из своих желаний и хотелок. Обязательно хвалите себя за любое достижение. В конце месяца найдите возможность побыть наедине с собой, займитесь творчеством. При первых признаках болезни без замедления обращайтесь к врачу. Иначе получите серьезные осложнения.