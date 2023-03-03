Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 500 детских и молодежных учреждений вошли в Содружество школьных театров Москвы

Араз Салехов
Город
Свыше 500 детских и молодежных учреждений вошли в Содружество школьных театров Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Содружество школьных театров Москвы вошли свыше 500 детских и молодежных театров. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Мы стараемся создавать в образовательных учреждениях как можно больше возможностей для всестороннего развития всех детей, в том числе творческого. Руководствуясь этим, мы объединили отдельные театральные кружки в Содружество школьных театров города Москвы. Теперь у школьных театров появится возможность расширить аудиторию и поднять спектакли на качественно новый уровень, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В состав Содружества вошли свыше 400 театров в школах, более 50 — на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно горожанам рассказали о молодежных проектах, получивших грантовую поддержку мэра. Одним из них стал проект «Рэп-театр» автономной некоммерческой организации «Научно-практический просветительский центр общественного здоровья».

Театры Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте