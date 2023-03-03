Свыше 500 детских и молодежных учреждений вошли в Содружество школьных театров Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Содружество школьных театров Москвы вошли свыше 500 детских и молодежных театров. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Мы стараемся создавать в образовательных учреждениях как можно больше возможностей для всестороннего развития всех детей, в том числе творческого. Руководствуясь этим, мы объединили отдельные театральные кружки в Содружество школьных театров города Москвы. Теперь у школьных театров появится возможность расширить аудиторию и поднять спектакли на качественно новый уровень, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В состав Содружества вошли свыше 400 театров в школах, более 50 — на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно горожанам рассказали о молодежных проектах, получивших грантовую поддержку мэра. Одним из них стал проект «Рэп-театр» автономной некоммерческой организации «Научно-практический просветительский центр общественного здоровья».