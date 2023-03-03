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Приметы и советы

Новые материалы о защите прав появились на портале потребителя Москвы

Араз Салехов
Город
Новые материалы о защите прав появились на портале потребителя Москвы
Фото: Unsplash

С начала 2023 года свыше 20 новых полезных материалов о защите прав потребителя появились на портале потребителя города Москвы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Всего на ресурсе доступно около 200 статей и видеопамяток по самым важным вопросам о защите прав потребителя, с которыми менее чем за полгода ознакомились около 160 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Большинство москвичей заинтересовались такими вопросами, как возврат товара и онлайн-покупки. Также пользователи изучали права потребителя при изготовлении мебели на заказ, материалы о порядке обжалования решений суда и особенности покупки технически сложных товаров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре 2022 года мэр города Сергей Собянин рассказал о новом городском сервисе Портал потребителя. С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, подчеркнул мэр, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.

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