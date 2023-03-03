Владислав Овчинский: Начата установка железобетонных конструкций спорткомплекса на Малой Почтовой улице

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Строительство спортивного комплекса ведется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в Басманном районе. После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 70 рабочих мест. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Соглашение о строительстве спортивного спорткомплекса в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в прошлом году. В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей. Инвестор уже приступил к возведению железобетонных конструкций будущего спорткомплекса, — рассказал Владислав Овчинский.

Размер спорткомплекса составит более трех тысяч квадратных метров.

— Мы можем рассчитывать на многоплановый эффект от реализации данного проекта: это новые рабочие места, возможность заниматься спортом рядом с домом и создание условий для запуска новых проектов на благо столицы, — отметил девелопер, вице-президент ГК «Гранель» Андрей Цвет.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.