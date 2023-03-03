Работы по обустройству двух новых участков «Парка Яуза» стартовали на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству двух новых участков будущего «Парка Яуза» на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках проекта обновим дорожно-тропиночную сеть и сделаем инфраструктуру для различных групп посетителей — пешеходов, велосипедистов и бегунов. Вдоль Сухонской улицы появится веломаршрут, а со стороны Олонецкого проезда — беговой. Их соединят с вело- и беговыми дорожками на ранее благоустроенных участках, в итоге при желании там можно будет пробежать марафон в 42 километра, общая протяженность велодорожек составит порядка 20 километров, — сказал он.

По словам заммэра, на двух участках будущего парка будут установлены современные фонари с энергоэффективными светильниками, отремонтированы существующие мостовые переходы, обновлены покрытия детских и спортивных площадок, а также обустроены экотропы со смотровыми площадками вдоль берегов. Кроме того, на Сухонской улице специалисты приведут в порядок пространство для проведения мероприятий.

Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года. В общей сложности на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей.