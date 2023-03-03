Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал москвичам о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал москвичам о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 марта, рассказал о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы. Глава города выделил три района — Отрадное, Южное и Северное Медведково, в которых проживают 400 тысяч человек.

— В Москве 125 районов и 21 поселение. За последние годы в каждом из них было реализовано множество проектов, которые повысили качество жизни москвичей, — сказал он.

По словам мэра, в вышеназванных районах уже запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). На текущий момент специалисты реконструируют развязки, а также обустраивают выделенные полосы.

Помимо этого, в Отрадном и Медведкове собираются расселить 18 домов, в которых проживает 3,9 тысячи человек. Также в трех вышеуказанных районах идет строительство новых образовательных комплексов, детских садов и школ, написал Собянин в своем блоге.

В конце февраля глава города сообщил, что программа реновации ускорилась в 14 районах столицы. По словам мэра, за год в Москве подобрано 35 стартовых площадок общей площадью более 700 тысяч квадратных метров для строительства нового жилья. Глава города отметил, что всего в программу включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион человек.

Строительство Благоустройство Район Южное Медведково Район Северное Медведково Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте