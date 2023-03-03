Выставку Музея Победы о Ржевской битве покажут в музеях по всей России

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Мультимедийный выставочный проект «Багровый рубеж» к 80-летию окончания Ржевской битвы одновременно покажут в музеях большинства регионов России по инициативе Музея Победы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

К акции присоединятся около 50 участников международного проекта «Территория Победы» от Смоленской до Амурской области, в том числе два музея из ДНР. Также выставка пройдет за рубежом. Участие в акции примут Национальный исторический музей Кыргызской Республики, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Российский государственный социальный университет в городе Минск и Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой».

— Мы благодарны Тверскому государственному объединенному музею и Вяземскому историко-краеведческому музею, которые предоставили Музею Победы материалы для выставки «Багровый рубеж». Это не первый опыт нашего сотрудничества, но, пожалуй, наиболее успешный и плодотворный. Впервые был задействован столь обширный пласт фотографий, иллюстраций и документов. Многие фотографии и произведения искусства показаны впервые, — отметила заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

3 марта в Музее Победы начнет работу «Открытый лекторий». Он станет подготовкой к запланированному на 27 апреля «Диктанту Победы».