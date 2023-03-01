В Музее Победы начнет работу «Открытый лекторий»

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в преддверии акции «Диктант Победы» стартует «Открытый лекторий». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в среду, 1 марта.

Подготовительное мероприятие стартует 3 марта. Каждую пятницу в музее будут проходить бесплатные лекции о героях Великой Отечественной войны.

Для посещения занятия необходимо зарегистрироваться на сайте Музея Победы. Первую лекцию — «Ржевская битва» — прочтет общественный деятель и писатель, руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин.

Гостям мероприятия также представят новую выставку «Багровый рубеж» о Ржевской битве. «Диктант Победы» запланирован на 27 апреля 2023 года. Он традиционно проводится на площадке Музея Победы.

Во ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» 2 марта состоится открытие выставки «Титаны Ржева». Она приурочена к 80-летию освобождения города.

В период с 28 февраля по 3 марта в Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.