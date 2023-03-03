Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: В столице началась творческая программа «Московская студенческая весна»

Евгений Жуков
Город
Сергунина: В столице началась творческая программа «Московская студенческая весна»
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартовал фестиваль «Московская студенческая весна», участниками которого станут студенты 70 университетов города. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Московская студенческая весна — это возможность проявить себя, завести новые знакомства. Впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
1/2
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
2/2
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Она также добавила, что победители фестиваля будут представлять столицу на национальном уровне в рамках проекта «Российская студенческая весна». Конкурсные мероприятия пройдут с марта по май.

Ребят ждут несколько этапов. Так, в рамках первого пройдут внутренние отборы в учебных заведениях. В апреле участники будут соревноваться на уровне городских округов, а затем — на общемосковском.

Молодежи предстоит побороться за призовые места в одном из направлений, среди которых заявлены вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное и многие другие.

В 2023 году ресурсный центр «Мосволонтер» проведет больше сотни тренингов, мастер-классов и занятий по развитию компетенций. Сергунина добавила, что опытные наставники помогут новичкам освоить азы и поделятся кейсами из личной практики.

Молодежь Наталья Сергунина Москва Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Все мнения
О проекте