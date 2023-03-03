Сергунина: В столице началась творческая программа «Московская студенческая весна»

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартовал фестиваль «Московская студенческая весна», участниками которого станут студенты 70 университетов города. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Московская студенческая весна — это возможность проявить себя, завести новые знакомства. Впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству, — сказала представитель мэрии.

1/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Она также добавила, что победители фестиваля будут представлять столицу на национальном уровне в рамках проекта «Российская студенческая весна». Конкурсные мероприятия пройдут с марта по май.

Ребят ждут несколько этапов. Так, в рамках первого пройдут внутренние отборы в учебных заведениях. В апреле участники будут соревноваться на уровне городских округов, а затем — на общемосковском.

Молодежи предстоит побороться за призовые места в одном из направлений, среди которых заявлены вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное и многие другие.

В 2023 году ресурсный центр «Мосволонтер» проведет больше сотни тренингов, мастер-классов и занятий по развитию компетенций. Сергунина добавила, что опытные наставники помогут новичкам освоить азы и поделятся кейсами из личной практики.