Женщины назвали самые нежелательные подарки на 8 Марта

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Больше всего россиянки не любят, когда на 8 Марта им дарят носки и белье. Такие данные получены в рамках опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и ЮMoney.

Также многие женщины отметили, что не любят, когда им дарят одежду и обувь, наборы для ванны, алкоголь и купоны на скидки в магазинах.

Среди самых уместных подарков участницы опроса чаще называли угощения и сладости (49 процентов), цветы (46 процентов) и сертификаты в магазины (41 процент).

Аналитики также сообщили, что мужчины часто выбирают для подарков цветы. Средний чек на их покупку вырос на девять процентов — до 4918 рублей, передает Life.ru.

Россияне также рассказали, что выбирают в качестве подарка на 8 Марта бабушкам. Чаще всего им дарят комнатные растения, палки для скандинавской ходьбы и кресла-качалки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист Николай Захаров объяснил, почему дорожают букеты в преддверии Международного женского дня. По его словам, с каждым днем санкционные ограничения набирают все большие обороты, а значит, на импортные товары цены растут.