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Лауреат 12 премий «Грэмми» Уэйн Шортер скончался в возрасте 89 лет

Араз Салехов
Общество
Лауреат 12 премий «Грэмми» Уэйн Шортер скончался в возрасте 89 лет
Фото: YouTube-канал Telekom Electronic Beats TV (скриншот)

Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных представителей покойного.

Причины смерти не раскрываются, сообщает издание.

Уэйн Шортер родился 25 августа 1933 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его детство проходило в семье музыкантов, будущая звезда начал с игры на кларнете, прежде чем перейти на саксофон. Он проходил обучение в Высшей школе искусств в Ньюарке.

В 1971 году Шортер создал собственную группу Weather Report с клавишником Джо Завинулом и басистом Мирославом Витоусом. Их фирменным стилем стало смешивание элементов джаза, рока, фанка и мировой музыки. Напомним, что Шортер являлся лауреатом 12 премий «Грэмми», последнюю из которых он получил в 2023 году.

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